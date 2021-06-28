ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ንማሕበረሰብ ዓለም ዘሰምበደ ቅትለት ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ትግራይ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Tigray in Ethiopia

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Published 28 June 2021 at 7:59pm
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ጸብጻብ ዜናታት ንማሕበረሰብ ዓለም ዘሰምበደ ቅትለት ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ትግራይ፣ ሚንስትሪ ጉዳይ ወጺኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ንጉዳይ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ምስ ትካል መግቢ ዓለምን ካልኦትን ምይይጥ ኣሳሊጡ ዝብሉን ካልኦትን

Published 28 June 2021 at 7:59pm
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