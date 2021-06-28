ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ንማሕበረሰብ ዓለም ዘሰምበደ ቅትለት ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ትግራይPlay06:39ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.19MB)Published 28 June 2021 at 7:59pmSource: SBS ጸብጻብ ዜናታት ንማሕበረሰብ ዓለም ዘሰምበደ ቅትለት ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ትግራይ፣ ሚንስትሪ ጉዳይ ወጺኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ንጉዳይ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ምስ ትካል መግቢ ዓለምን ካልኦትን ምይይጥ ኣሳሊጡ ዝብሉን ካልኦትንPublished 28 June 2021 at 7:59pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ