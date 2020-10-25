ኮሌጃት ኤርትራ ከምህራኦም ዝጸንሓ ተመሃሮ የመርቓ (ካብ ጸብጻባት)

Source: Twitter YT
Published 26 October 2020 at 8:43am, updated 26 October 2020 at 9:10am
Source: SBS
ኣርእስታት ጸብጻብ፡ @5% ካብቲ ኢትዮጵያ ክትረኽቦ ዝውጠነቶ ምህርቲ ሕርሻ ብኣንበጣ ተበሊዑ ክብል ቀዳማይ ሚንስተር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቡ። @ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ማእከል ካብ ዘለዋ 22 ወረዳታት ኣብተን 16 ኣንበጣ ኣትዩ ፤ ብደቡብ ምብራቕ ትግራይ ካብ ዓፋር ዝኣቱ ክንፊ ዘየውጸአ ዕስለ ከኣ ስግኣት ኮይኑ ኣሎ ተባሂሉ። @ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝዘለቑ ዕስለ ኣንበጣ ብምጭፍጫፍ ኣብ ኣእካል መጉዳእቲ ከም ዘጓነፈ ሓቢራ።ሉ። @ኮሚሽን ዕርቀሰላም ኢትዮጵያ መንግስቲ ፌደራል ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንምዕራቕ ኣብ ዝገበሮ ጻዕሪ ዘቐምጡዎ ቅድመ ኩነት ከም ዘጸገሞ ይገልጽ። @ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 30 ሰባት ምቕታሎም ስዒቡ ልዕሊ 1500 ሰባት ተመዛቢሎም ዝተረፉ ከኣ ስግኣት ኣንጸላልዩዎም ከም ዘሎ ይገልጹ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ኣሎና።
Published 26 October 2020 at 8:43am, updated 26 October 2020 at 9:10am
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