ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኮሌጃት ኤርትራ ከምህራኦም ዝጸንሓ ተመሃሮ የመርቓ (ካብ ጸብጻባት)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland Report

Source: Twitter YT

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Published 26 October 2020 at 8:43am, updated 26 October 2020 at 9:10am
Source: SBS

ኣርእስታት ጸብጻብ፡ @5% ካብቲ ኢትዮጵያ ክትረኽቦ ዝውጠነቶ ምህርቲ ሕርሻ ብኣንበጣ ተበሊዑ ክብል ቀዳማይ ሚንስተር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቡ። @ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ማእከል ካብ ዘለዋ 22 ወረዳታት ኣብተን 16 ኣንበጣ ኣትዩ ፤ ብደቡብ ምብራቕ ትግራይ ካብ ዓፋር ዝኣቱ ክንፊ ዘየውጸአ ዕስለ ከኣ ስግኣት ኮይኑ ኣሎ ተባሂሉ። @ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝዘለቑ ዕስለ ኣንበጣ ብምጭፍጫፍ ኣብ ኣእካል መጉዳእቲ ከም ዘጓነፈ ሓቢራ።ሉ። @ኮሚሽን ዕርቀሰላም ኢትዮጵያ መንግስቲ ፌደራል ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንምዕራቕ ኣብ ዝገበሮ ጻዕሪ ዘቐምጡዎ ቅድመ ኩነት ከም ዘጸገሞ ይገልጽ። @ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 30 ሰባት ምቕታሎም ስዒቡ ልዕሊ 1500 ሰባት ተመዛቢሎም ዝተረፉ ከኣ ስግኣት ኣንጸላልዩዎም ከም ዘሎ ይገልጹ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ኣሎና።

Published 26 October 2020 at 8:43am, updated 26 October 2020 at 9:10am
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