ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኢትዮጵያ: ኣብ 2021 ብሰብኣዊ ሓደጋ ካብ ኣፍጋኒስታን ቀጺላ ኣብ ዓለም ብካልኣይ ደረጃ ከም ዝተሰርዐት ኮሚቴ ምክልኻል ሓደጋ ዓለም ኣፍሊጡ።(ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ)

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Homeland News

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Published 16 December 2021 at 6:42pm
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ካልኦት ኣርእስታት ጸብጻብ፥ ኣብ ትግራይ ዛጊት ብዝተገብረ መጽናዕቲ ኣብ ኣስታት 260 ቦታታት ጅምላዊ ህልቂት ከም ዝተፈጸመ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ፤ ትካል ስቪላዊ ማሕበራት ትግራይን ገሊጾም። መንግስቲ ኢትዮጵያ: በዓል ኣሸንዳ: ብሽም ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ዘይድህሰሱ ሓድግታት ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ዝተገበሮ ጻዕሪ ረቑሓታት ብዘይምምልኦም ከይተመዝገበ ተሪፉ ተባሂሉ። ሱዳን: ሰራዊታ ናብ መዋሰኒ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዋጥጣ መሬት ኣልፋሽጋ ከም ዘጸገዐት ተሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ: ምስ ኣባላት ናይቲ ኣሸባሪ ኢሉ ዝጽውዖ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ቃለመሕትት ኣካይዶም ንዝበሎም ሰለስተ ጋዜጠኛታት ኣሶሸይትድ ፕረስ ከም ዝኣሰረ ኣፍሊጡ።

Published 16 December 2021 at 6:42pm
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