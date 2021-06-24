ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዉሕ ሃገራትን ሕብረት ኣውሮጳን ንደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ትግራይ ኮኒኖም፡ ሓይሊታት ትግራይ ድማ ነፋሪት ኣውዲቖም። (ካብ ጸብጻብ)

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Homeland News

Relatives wait for the arrival of amburances outside the Ayder referral hospital in Mekele, the capital of Tigray region, Ethiopia, on 23 June, 2021. Source: Getty Images/AFP

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Published 24 June 2021 at 5:32pm
Source: SBS

ኣርእስታት፥ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ዶግዓ ተምቤን ፍሉይ ስሙ ተጎጋ ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ሰባት ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲን ዝቖሰሉ ከይሕከሙ ወተሃደራት ዝፈጸሙዎ ዕጽዋ መገዲን ኮኒኖም። ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ኣብ ጽባሕ እቲ ደብዳብ ነፋሪት ከም ዝሓምሸሹ ጊጾም። ሱዳን፣ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ግድብ ኢትዮጵያ ኢዱ ክሓውስ ሓቲታ። ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ መረጻ ነጺጉ ናይ ሓባር መንግስቲ ክምስረት ጸዊዑ። ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ልኡኽና ቀሪቡ ኣሎ።

Published 24 June 2021 at 5:32pm
Source: SBS
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