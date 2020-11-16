ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ካብ ከባቢ ሑሞራ ዝስደዱ ዘለዉ ብዛዕባ ዝተፈጸመ ህልቂት ይዛረቡ፡ ኢመሬት ዓረብ ኣብዚ ኲናት ኢዳ ተእቱ ኣላ ተባሂሉ (ጸብጻብ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland Report

Source: EBC

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 16 November 2020 at 12:06pm
Source: SBS

ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኲናት ሰሙን ኣሕሊፉ፡ ብዙሓት ሰባት ይሞቱን ይስደዱን ኣለዉ፡ ናይዚ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለ ሓጸርቲ ጸብጻባት ልኡኽና ካብቲ ከባቢ ሰዲዱልና ኣሎ።

Published 16 November 2020 at 12:06pm
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Live Podcast Ibro 1.JPG

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

Radio telescopes - Tigrinya.jpg

መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

Spectators observe a minute silence.jfif

ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

Capture.JPG

“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ