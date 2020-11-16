ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ካብ ከባቢ ሑሞራ ዝስደዱ ዘለዉ ብዛዕባ ዝተፈጸመ ህልቂት ይዛረቡ፡ ኢመሬት ዓረብ ኣብዚ ኲናት ኢዳ ተእቱ ኣላ ተባሂሉ (ጸብጻብ)Play04:32ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: EBCGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.4MB)Published 16 November 2020 at 12:06pmSource: SBS ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኲናት ሰሙን ኣሕሊፉ፡ ብዙሓት ሰባት ይሞቱን ይስደዱን ኣለዉ፡ ናይዚ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለ ሓጸርቲ ጸብጻባት ልኡኽና ካብቲ ከባቢ ሰዲዱልና ኣሎ።Published 16 November 2020 at 12:06pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ