ተቓወምቲ ፖለቲካውያን ወድባት ኤርትራ ሃገሮም ካብ ናይ ሉኣለውነት ሓደጋ ንምድሓን ኣብ ሓድነት ክሰምሩ ይውጥኑ፡፡(ኻብ ኣርእስታት ዜና)

Source: Supplied
ኣርእስታት ጸብጻብ፥ ጉዳይ ምትሕግጋዝ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ምርጫ ዘይኮነስ ኣብ ግዴታዊ ጠለብ ከም ዝኾነ ፕረዝደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሱዳን ምዝራቦም፡፡ ተቓወምቲ ፖለቲካውያን ወድባት ኤርትራ ሃገሮም ካብ ናይ ሉኣለውነት ሓደጋ ንምድሓን ኣብ ሓድነት ክሰምሩ ይውጥኑ፡፡ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ቁፅሪ ብኮቪድ 19 ዝልከፉ ሰባት እናወሰኸ ይኸይድ፡፡ ኢትዮጵያ ብማዕኸናት ዜና ግብፂ ተሰኒዑ ኣብ ብዙሓት ማዕኸናት ዜና ዓለም ዝተጋውሐ ስምምዕ ከይተፈፀመ ግድብ ህዳሴ ማይ ክመልእ ኣይመልእን ዝብል ሓበሬታ ጌጋ እዩ ብምባል እቲ ግድብ ኣብቲ መደብ ዝወፀሉ ጊዜ ማይ ከም ክትመልኦ ከም ትጅምር ተፍልጥ፡፡ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ኪሎ ግራም ቡን ብ407 ዶላር ወይ 13 ሽሕን 838 ብር ተሸይጡ፡፡
Published 29 June 2020 at 9:08am
Source: SBS
Share