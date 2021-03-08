ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ረቡዕ ኣብ ዝህሉ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ው/ሕ/ሃ፣ ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ትግራይ ክዋፈሩ፣ ፈጸምቲ ገበን ኩናት ክሕተቱ፣ ማዕቀብ ክንበር ትጽቢት ይግበር።(ጸብጻብ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland Report

Source: UN

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Published 8 March 2021 at 5:48pm
Source: SBS

ኣርእስታት ጸብጻብ፥ ዝቕጽል ረቡዕ ኣብ ዝህሉ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ዓቀብቲ ሰላም ክዋፈሩ፣ ፈጸምቲ ገበን ኩናት ክሕተቱ፣ ማዕቀብ ክንበር ዝእውጅ መፍትሕ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቁጽሪ 2417 ኣብ ኢትዮጵያ ክትግበር ተኽእሎ ኣለዎ ተባሂሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ውሳኔ ተግባራዊ ከይኸውን ሚስዮናቱ ብዕቱብ ክሰርሑ ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ዋላ ሓደ ወተሃደር ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክሕግዛ ከም ዘይዓደመት ገሊጻ። እዚ መግለጺ ድሕሪ እቲ ኣብ ትግራይ ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ዝቐጸለ ውግእን ምንጻግ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ውግእን እዩ ዝኸውን ዘሎ። ሱዳንን ግብጽን ኢትዮጵያ ቅድሚ ስምምዕ፣ ንግድብ ህዳሴ ማይ ከይትመልእ ዝቃወም ሓበራዊ መግለጺ ኣውጺአን፣ መገዲ ባቡር ኢትዮጵያ ልዕሊ 4 ቢልዮን ቅርሺ ከም ዝኸሰረ ተሰሚዑ።

Published 8 March 2021 at 5:48pm
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