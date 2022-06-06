ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ከይዕረቕ 'መንግስቲ ኤርትራ ዕንቅፋት ኮይኑኒ ኣሎ።' ከምዝበለ ተሰሚዑ።Play08:55ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.1MB)Published 6 June 2022 at 5:17pmSource: SBS ብልጽግና ዝርከበሉ ባይቶ ውድባት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኲናት ጠጠው ክብል ጸዊዑ ተባሂሉ። ን12 ኣዋርሕ ብዘይፖሊስ ዝጸንሓት ትግራይ ሓደስቲ ዕሉማት ኣመሪቓ። መጠን ዕቤት ሆቴል ቱሪዝም ኢትዮጵያ ብ29 ሚኢታዊት ነክዩ።Published 6 June 2022 at 5:17pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ