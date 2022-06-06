ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ከይዕረቕ 'መንግስቲ ኤርትራ ዕንቅፋት ኮይኑኒ ኣሎ።' ከምዝበለ ተሰሚዑ።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

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Published 6 June 2022 at 5:17pm
Source: SBS

ብልጽግና ዝርከበሉ ባይቶ ውድባት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኲናት ጠጠው ክብል ጸዊዑ ተባሂሉ። ን12 ኣዋርሕ ብዘይፖሊስ ዝጸንሓት ትግራይ ሓደስቲ ዕሉማት ኣመሪቓ። መጠን ዕቤት ሆቴል ቱሪዝም ኢትዮጵያ ብ29 ሚኢታዊት ነክዩ።

Published 6 June 2022 at 5:17pm
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