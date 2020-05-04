ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ፕረ/ ሳህለወርቅ ዘውዴን ቀዳማይ ሚንስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመያዪጦም

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ፕረ/ ሳህለወርቅ ዘውዴን ቀዳማይ ሚንስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመያዪጦምPlay03:50ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: TwitterGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.04MB)Published 4 May 2020 at 4:12pmSource: SBS ኣብ ኢትዮጵያ ብኮሮቫይረስ ካብ ዝሓመሙ 135 ሰባት እቶም 75 ኣብ ኤርትራ ካብ 39 እቶም 26 ከም ዝሓወዩ ተሓቢሩ። ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ፕረ/ ሳህለወርቅ ዘውዴን ቀዳማይ ሚንስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመያዪጦምPublished 4 May 2020 at 4:12pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር