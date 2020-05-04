ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ፕረ/ ሳህለወርቅ ዘውዴን ቀዳማይ ሚንስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመያዪጦም

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Homeland

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Published 4 May 2020 at 4:12pm
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ኣብ ኢትዮጵያ ብኮሮቫይረስ ካብ ዝሓመሙ 135 ሰባት እቶም 75 ኣብ ኤርትራ ካብ 39 እቶም 26 ከም ዝሓወዩ ተሓቢሩ። ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ፕረ/ ሳህለወርቅ ዘውዴን ቀዳማይ ሚንስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመያዪጦም

Published 4 May 2020 at 4:12pm
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ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

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'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

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