ግፍዕታት ኲናት ትግራይ ተሓታትነት ክህልዎ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ሓቲቱ። (ጸብጻብ)Play08:44Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.84MB) መንግስቲ ንምዕላው ምንቅስቓስ ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ተዛሪባ። ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ሰብ መዚ ሱዳንን ሶማልን ተራኺቡ። ጋዜጠኛታት ድምጺ ወያነ ብብዝሒ ስርሖም ይገድፉ ኣለዉ ተባሂሉ።ShareLatest podcast episodesፍትሕ ካብ ብቤት ፍርዲ ብሽምግልና ክካየድ ይምረጽ።ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (13 መጋቢት 2023)“ህዝቢ ምስ ህዝቢ እናተቐራረብና ፍቕርን ሓድነትን ኣቐዲምና ክንጸውም ኣለና።” ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ፡ ኣመሓዳሪ ቤ/ክ ሃመረ ኖህ ኪዳነ ምህረት ኣደላይድምፍጣጥ ቢቢሲን ጋሪ ሊነከርን፣ ዓወት በሪሁ ኣረጋዊ ኣብ ስፐይንን ውዕሎ ኤርትራውያን ተቕዳደምቲ ኣብ ኣልጀርያን