ግፍዕታት ኲናት ትግራይ ተሓታትነት ክህልዎ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ሓቲቱ። (ጸብጻብ)

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መንግስቲ ንምዕላው ምንቅስቓስ ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ተዛሪባ። ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ሰብ መዚ ሱዳንን ሶማልን ተራኺቡ። ጋዜጠኛታት ድምጺ ወያነ ብብዝሒ ስርሖም ይገድፉ ኣለዉ ተባሂሉ።

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ፍትሕ ካብ ብቤት ፍርዲ ብሽምግልና ክካየድ ይምረጽ።

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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (13 መጋቢት 2023)

ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ

“ህዝቢ ምስ ህዝቢ እናተቐራረብና ፍቕርን ሓድነትን ኣቐዲምና ክንጸውም ኣለና።” ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ፡ ኣመሓዳሪ ቤ/ክ ሃመረ ኖህ ኪዳነ ምህረት ኣደላይድ

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ምፍጣጥ ቢቢሲን ጋሪ ሊነከርን፣ ዓወት በሪሁ ኣረጋዊ ኣብ ስፐይንን ውዕሎ ኤርትራውያን ተቕዳደምቲ ኣብ ኣልጀርያን