ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ልዕሊ ሓደ ቢልዮን ብር ዝዋግኡ ንብረት ብወተሃደራት ሱዳን ተዘሚተ” ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ጎንደር

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland Report

Source: AFP

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Published 28 December 2020 at 8:33am
Source: SBS

ናብ ትግራይ ዝኣቱ ናይ መግቢ ረዲኤት ብምዕጻዉን፡ ኲናት ብምቕጻሉን ህዝቢ ኣብ ከቢድ ጥምየት ከምዝወደቐ ተፈሊጡ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ልዕሊ 200 ሰላማዊያን ሰባት ተቐቲሎም። ኣብ መንጎ ክልላኣት ዓፋርን ሶማልን ጎንጺ ተላዒሉ።

Published 28 December 2020 at 8:33am
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