“ልዕሊ ሓደ ቢልዮን ብር ዝዋግኡ ንብረት ብወተሃደራት ሱዳን ተዘሚተ” ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ጎንደር

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen “ልዕሊ ሓደ ቢልዮን ብር ዝዋግኡ ንብረት ብወተሃደራት ሱዳን ተዘሚተ” ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ጎንደርPlay06:12ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: AFPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.43MB)Published 28 December 2020 at 8:33amSource: SBS ናብ ትግራይ ዝኣቱ ናይ መግቢ ረዲኤት ብምዕጻዉን፡ ኲናት ብምቕጻሉን ህዝቢ ኣብ ከቢድ ጥምየት ከምዝወደቐ ተፈሊጡ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ልዕሊ 200 ሰላማዊያን ሰባት ተቐቲሎም። ኣብ መንጎ ክልላኣት ዓፋርን ሶማልን ጎንጺ ተላዒሉ።Published 28 December 2020 at 8:33amSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ