መንግስቲ ትግራይ ካብ ዝመጽእ ሰሉስ ኣትሒዙ ካብ ፈደራል መንግስቲ ዝመጽእ መምርሒታት ከምዘይቅበል ኣፍሊጡ።Play05:10 Source: ETVGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.65MB) ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፡ ካብ ዝመጽእ ሰሉስ 25 መስከረም ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል ዝኾነ ይኹን ዝመጽእ መምርሒታት ከምዘይቅበሎ ብሰብ መዙ ገሊጾም። ዝብሉን ካልኦት ጸብጻባትን።ShareLatest podcast episodesቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (02/02/2023)"እዚ ስልማት ዝለዓለ'ኳ እንተኾነ ድሌት ምሕጋዝ ስለዘለኒ ገና ሰናይ ተግባረይ ክቕጽሎ እየ" - ያሲን ሙሳቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንመራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ነቒፉ (ጸብጻባት)ቅልውላው ክብሪ መነባብሮ ወጻኢታት ናውቲ ትምህርቲ ተወሲኽዎ ንወለዲ የሻቕል