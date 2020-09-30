መንግስቲ ትግራይ ካብ ዝመጽእ ሰሉስ ኣትሒዙ ካብ ፈደራል መንግስቲ ዝመጽእ መምርሒታት ከምዘይቅበል ኣፍሊጡ።

Homeland Report

Source: ETV

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ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፡ ካብ ዝመጽእ ሰሉስ 25 መስከረም ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል ዝኾነ ይኹን ዝመጽእ መምርሒታት ከምዘይቅበሎ ብሰብ መዙ ገሊጾም። ዝብሉን ካልኦት ጸብጻባትን።

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