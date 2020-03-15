ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኤርትራ ሳላ ጽኑዕ ሕግን ባህሊ ምክእኣልን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ካብ ግብሪ ራዕዲ ውሕስቲ ኮይና ንልዕሊ 20 ዓመታት ከም ዝቐጸለት ገሊጻ።Play05:39ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.36MB)Published 16 March 2020 at 8:39amSource: SBS ኣርእስታት ጸብጻብ ኤርትራ ሳላ ጽኑዕ ሕግን ባህሊ ምክእኣልን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ካብ ግብሪ ራዕዲ ውሕስቲ ኮይና ንልዕሊ 20 ዓመታት ከም ዝቐጸለት ገሊጻ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ኢትዮጵያዊ ክልተ ጃፓናውያን ብኮሮና ተታሒዞም።Published 16 March 2020 at 8:39amSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር