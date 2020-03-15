ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኤርትራ ሳላ ጽኑዕ ሕግን ባህሊ ምክእኣልን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ካብ ግብሪ ራዕዲ ውሕስቲ ኮይና ንልዕሊ 20 ዓመታት ከም ዝቐጸለት ገሊጻ።

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Homeland

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Published 16 March 2020 at 8:39am
Source: SBS

ኣርእስታት ጸብጻብ ኤርትራ ሳላ ጽኑዕ ሕግን ባህሊ ምክእኣልን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ካብ ግብሪ ራዕዲ ውሕስቲ ኮይና ንልዕሊ 20 ዓመታት ከም ዝቐጸለት ገሊጻ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ኢትዮጵያዊ ክልተ ጃፓናውያን ብኮሮና ተታሒዞም።

Published 16 March 2020 at 8:39am
Source: SBS
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