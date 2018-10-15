“ንበይንና ዓበይቲ ትካላት ክንሃንጽ ኣይንደልን፡ ምስ ኣሕዋትና መፋስሳት ልምዓት ብሓባር ክንሃንጽ ስለዝንደሊ’ና ንፕረሲደንት ኢሳያስ ዓዲምናዮ ዘለና።” ቀ.ሚ. ኣብይ ኣሕመድ
Source: SBS Tigrinya
Published 15 October 2018 at 4:38pm
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ብ 8 ቢሊዮን ብር ዝተሰርሐ ፋብሪካ ኦሞ ኩራዝ ብ ቀ.ሚ. ኣብይን ፕረ. ኢሳያስን ተመሪቑ። መራሒ መናእሰይ ትግራይ ናብ ኣስመራ ገይሹ። 130 ሚሊዮን ብር ንተጋሩ ተመዛበልቲ። ኩነኔ፡ ነቶም ምስዕጥቆም ናብ ቀዳማይ ሚ. ኣብይ ዝኣተው ሰራዊት ኢትዮጵያ። ሕዲሽ ሹመት ንመራሕቲ ተቓወምቲ ኢትዮጵያ ነበር።
Published 15 October 2018 at 4:38pm
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