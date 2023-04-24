"ምስ መንግስቲ ፌዴራል ዘለና ርክብ ዝያዳ ክነጠናኽር ኢና" ጌታቸው ረዳ፡ “መንግስቲ ምስ ኦነግ ኣብ ታንዛኒያ ዝርርብ ከምጅመር’ዩ” ቀ/ሚ ኣቢይ ኣሕመድ

PM Abiy Ahmed and Tigray President RegionGietachew Reda

Credit: Beyene Weldegiorgis

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

ካልእ ኣርእስታት ጸብጻብ፡ ስድራቤትን ኣማኻሪ ሕግን ኣቶ ሳምሶን ተኽለሚካኤል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሲ ከምዝመስረቱ ኣፍሊጦም።

Share

Latest podcast episodes

Live Podcast Ibro 1.JPG

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (24 ሚያዝያ 2023)

Gallipoli Campaign: Overlay Images Show Then And Today

25 ሚያዝያ፡ ዝኽሪ መዓልቲ ሰማእታት ኣንዛክ

Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier League

ኒውካስትል ዩናይትድ ንቶተንሃም 6-1 ኣብ ዝሰዓረትሉ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ክልተ ሽቶታት ኣመዝጊቡ

Hanibal daniel

"ፓስቶር ተስፋይ ጥራይ ኣይኮነን ምስ ሞተ መቕበሪ ቦታ ዝተኸልአ።" ሃኒባል ዳኒኤል