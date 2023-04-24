"ምስ መንግስቲ ፌዴራል ዘለና ርክብ ዝያዳ ክነጠናኽር ኢና" ጌታቸው ረዳ፡ “መንግስቲ ምስ ኦነግ ኣብ ታንዛኒያ ዝርርብ ከምጅመር’ዩ” ቀ/ሚ ኣቢይ ኣሕመድ

"ምስ መንግስቲ ፌዴራል ዘለና ርክብ ዝያዳ ክነጠናኽር ኢና" ጌታቸው ረዳ፡ “መንግስቲ ምስ ኦነግ ኣብ ታንዛኒያ ዝርርብ ከምጅመር’ዩ” ቀ/ሚ ኣቢይ ኣሕመድPlay06:38 Credit: Beyene WeldegiorgisGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.88MB) ካልእ ኣርእስታት ጸብጻብ፡ ስድራቤትን ኣማኻሪ ሕግን ኣቶ ሳምሶን ተኽለሚካኤል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሲ ከምዝመስረቱ ኣፍሊጦም።ShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (24 ሚያዝያ 2023)25 ሚያዝያ፡ ዝኽሪ መዓልቲ ሰማእታት ኣንዛክኒውካስትል ዩናይትድ ንቶተንሃም 6-1 ኣብ ዝሰዓረትሉ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ክልተ ሽቶታት ኣመዝጊቡ"ፓስቶር ተስፋይ ጥራይ ኣይኮነን ምስ ሞተ መቕበሪ ቦታ ዝተኸልአ።" ሃኒባል ዳኒኤል