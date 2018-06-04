ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሓጸርቲ ጸብጻባት ካብ ኢትዮጵያ (4 ሰነ 2018)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland Report

Source: SBS Tigrinya

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Published 4 June 2018 at 5:18pm
By SBS Tigriinya
Source: SBS
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አዋጅ እቶ እቶ ኢትዮጵያ ክቕንጠጥ እዩ፣ ሕቶ ተሳትፎ ቀዳማይ ሚንስትር ኢትዮጵያ ብኣሰናዳእቲ ፌስቲቫል ስፖርት ኢትዮጵያውያን አብ አመሪካ ተነጺጉ። ናይ ዝቕፅል ዓመት በጀት ፌዴራል ኢትዮጵያ 346.9 ቢልዮን ኮይኑ ይፅደቕ ከም ዝተብሃለ ልዝብ ስልኪ ቀዳመይቲ ሚንስትር ቴሬዛ መይ ምስ መዘንአን ዶ.ር አብይ አሕመድ ማህረምትን ማእሰርትን መናእሰይ ዓድዋ አብ ዓድዋ ምቁራፅ ክሲ ኣቦ መንበር ግንቦት 7 ዶ.ር ብርሃኑ ነጋ መበል 14 ጉባኤ ተቓዋሚ ፖለቲካ መድረኽ ፅምብል ሃገራዊ መዓልቲ ሓለዋ ከባቢ አብ ትግራይ

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