"ዕደና ዝበሃል : ብዙሕ ዝተጠቐምናሉ የሎን” ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

"ዕደና ዝበሃል : ብዙሕ ዝተጠቐምናሉ የሎን” ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂPlay08:06Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.81MB) ጊዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ 28 ኣባላት ካቢነ ዝሓዘ ክኽዉን ተወሲኑ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ኣብ 5ይ ጉባኤ ትካል ዉድብ ሕቡራት መንግስታት ንምስታፍ ኳታር ዶሃ ኣትዩ።ShareLatest podcast episodesቐጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (06 መጋቢት 2023)ሓልታት ራሻ ኣብ ዩክሬን ይደፍኡ፡ ምዕራባዊያን ንቻይና የጠንቅቑ።ኣብ ማራቶን ቶክዮ ዝለዓለ 5 ተርታታት ኣትሌታት ኢትዮጵያ ወሲዶሞ፣ ራሄል ዳንኤል ኣብ ጉያ እግሪ መሮር ዝበለጸት ኮይና፣ ‘ተጻወቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ብህይወቶም ዝተበልዕሉ ዘሕፍር ስዕረት’ ጋሪ ነቪል“ንጥልያን ብፍላይ ኣብ ኣምባ ላጄ ከምዘይነበረ ዝገበርዎ ራእሲ ኣሉላ ኣባ ነጋ እዮም።” ካልኣይ ክፋል ቃለ መሕትት ምስ መም/ ግርማይ ገብረጻድቕ