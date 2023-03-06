"ዕደና ዝበሃል : ብዙሕ ዝተጠቐምናሉ የሎን” ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

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ጊዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ 28 ኣባላት ካቢነ ዝሓዘ ክኽዉን ተወሲኑ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ኣብ 5ይ ጉባኤ ትካል ዉድብ ሕቡራት መንግስታት ንምስታፍ ኳታር ዶሃ ኣትዩ።

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ቐጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (06 መጋቢት 2023)

Pictures of the Week Global Photo Gallery

ሓልታት ራሻ ኣብ ዩክሬን ይደፍኡ፡ ምዕራባዊያን ንቻይና የጠንቅቑ።

Liverpool's Mohamed Salah during the Premier League match at Anfield

ኣብ ማራቶን ቶክዮ ዝለዓለ 5 ተርታታት ኣትሌታት ኢትዮጵያ ወሲዶሞ፣ ራሄል ዳንኤል ኣብ ጉያ እግሪ መሮር ዝበለጸት ኮይና፣ ‘ተጻወቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ብህይወቶም ዝተበልዕሉ ዘሕፍር ስዕረት’ ጋሪ ነቪል

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“ንጥልያን ብፍላይ ኣብ ኣምባ ላጄ ከምዘይነበረ ዝገበርዎ ራእሲ ኣሉላ ኣባ ነጋ እዮም።” ካልኣይ ክፋል ቃለ መሕትት ምስ መም/ ግርማይ ገብረጻድቕ