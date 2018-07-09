ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን (9 ሓምለ 2018)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Horn of Africa News (July 9, 2018)

Source: UN Twitter Glocal Khader Ethiosports

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Published 9 July 2018 at 8:58pm
By SBS Tigrinya
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ምብጻሕ ቀ/ሚ አቢይ አሕመድ ናብ አስመራ፡ መስመር ቴሌፎን ኢትዮጵያ ኤርትራ ንፈለማ ግዜ ተኸፊቱ፡ አረጋዊ በርሀን ካልኦት ገዳይም ተጋደልትን መጸዋዕታ ቀ/ሚ አቢይ አሕመድ ተቀቢሎም አዲስ አበባ አትዮም፡ ዕድመ ስራሕ ፍልይቲ ልኡኽ ውሕሃ አብ ጉዳይ ኤርትራን ብሓደ ዓመት ተናዊሑ፡ ባጀት ኢትዮጵያ ጸዲቁ፡ ዳያስፖራ ክሕግዙ ማዕከን ሕሳብ ተኸፊትሎም፡ ዝተጀመሩ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ንምፍጻም 7.5 ቢ ዶላር ተሓቲቱ፡ ዝመጽእ ዓመት ዝጅመሩ ግን የለውን ተባሂሉ፡

Published 9 July 2018 at 8:58pm
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