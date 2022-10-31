ዋጋታት ኣባይቲ ይጎድል ኣሎ፡ ካብቲ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበረ ዋጋ ግና ዝለዓለ እዩ።

ረቡዕ 26 ጥቅምቲ 2022 ፡ ኣብ ማርስደን ፓርክ ፡ ኣብ ምዕራብ ሲድኒ ፡ ሓድሽ ህንጸት ኣባይቲ ። ኣውስትራሊያውያን ናብ ናይ ገዛ ዕዳጋ ንምእታው ይቃለሱ ብናይ ፈደራል ባጀት ዝተኻተተ ናይ 350 ሚሊዮን ዶላር ናይ መንበሪ ገዛ ውጥን ክጥቀሙ ይጽበዩ ። (AAP Image/Dan Himbrechts) NO ARCHIVING Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE
Published 31 October 2022 at 3:36pm
By Deborah Groarke
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS
እዋናዊ ጸብጻብ ዋጋታት ኣባይቲ ፡ ዋጋ ምዕዳግ ገዛ ኣብ መላእ ሃገር ብመጠኑ ኣንቈልቊሉ ከምዘሎ ይሕብር ። ይኹን እምበር ፡ እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወጸ ኣሃዛት ንተኻረይቲ ወይ ግዳም ሓደር ዝዀኑ ብዙሕ ዘዕርፎም ኣይኮነን ። እዚ ትሕዝቶ ነዚ ክምልከት እዩ።
Published 31 October 2022 at 3:36pm
By Deborah Groarke
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