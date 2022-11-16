ኣብ እዋን ሓደጋ ምዕልቕላቕን ህቦቡላን ብኸመይ ሓገዝ ይርከብ፧ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

(State Emergency Service via AP) Source: AAP / HOGP/AP
Published 16 November 2022 at 12:23pm
By Claudianna Blanco
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS
ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት ኣውስትራሊያ ኣብ ታሪኻ ርእያቶ ዘይትፈልጥ ከቢድ ናይ ምዕልቕላቕ ፍጻመታት ርእያ እያ። ኣብ መንጎ 2020-2022, ዓቢ ክፋል መሬት ክልተ ክሳዕ ሰለስተ ሳዕ ብማይ ተደብዩ እዩ። ከቢድ ዝናብ ብተደጋጋሚ መስመራት ወሓይዝ ልዕሊ ዓቐን ክፈሱ ገይርዎም እዩ። ኣብ ገለ ንምዕልቕላቕ ማይ ዝተቓልዑ ማሕበረሰባት ትሕተ ቕርጺ፡ ገዛውቶምን ህይወቶም ከይተረፈውን ንሓደጋ ወዲቑ እዩ። ስለዚ፡ ከቢድ ኩነታት ኣየር ከምዝመጽእ ርጉጽ ምዃን ከመይ ጌርካ ይፍለጥ፡ ንምድላውከ እንታይ ክግበር ይከኣል? መንዩ ንሓገዝ ክሕተት ዘለዎ? ኣብዘለኻዮ ክትጸንሕ ወይስ ክትወጽእ’ዩ ዘለካ?
Published 16 November 2022 at 12:23pm
By Claudianna Blanco
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS
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