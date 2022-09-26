ኣብ ዎሎንጎንግ ድሙቕ ደገፍ ዝተገብረሎም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብቢንያም ኣቢሎም መበል 54 ወጺኦም

Credit: Procyclingstats
Published 26 September 2022 at 1:40pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (26/09/2022) * ኢትዮጵያዊት ትዕግስት ኣሰፋ ኣብ ታሪኽ ማራቶን በርሊን ሳልሳይ ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊታ፣ * ናብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ 2023 መንእሰያት ት17 ንምሕላፍ ዝካየዱ ዞባዊ መባእታዊ መጻረዪ ግጥማት ኤርትራ ኣንጻር ሶማልያን ኢትዮጵያ ኣንጻር ታንዛንያን ብዘካይደኦም ግጥማት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓርቢ ክጅመሩ’ዮም፣ ሩዋንዳ ብምኽንያት ሕጽረት ፋይናንስ ካብ ምስታፍ ኣንሳሒባ፣ * ኤርትራዊት ራሄል ዳንኤል ኣብ ዓውደ ኣዋርሕ ጉያ እግሪ መሮር 2021/22 ብውህሉል ተዓዋቲት ከምዝኾነት ኣትለቲክስ ዓለም ገሊጹ፣ * ሻምፒዮና ቅድድም ብሽግለታ ዓለም 2022 ኣብ’ዚ ኣብ ኣውስትራልያ ከተማ ዎሎንጎንግ ተኻይዱ ብዓወት በልጅማዊ ረምኮ ኤቨነፖል ተዛዚሙ፣ ድሙቕ ደገፍ ዝተገብረሎም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብቢንያም ኣቢሎም ዘዕግብ መበል 54 ወጺኦም፣ * ኢትዮጵያን ሱዳንን ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካይደን 1-1 ማዕረ ተፈላልየን፣
Published 26 September 2022 at 1:40pm
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