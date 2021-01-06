ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ፈደራል መንግስቲን ህወሓትን ናብዚ ኲናት ኽኣትዉ ዝደፍኦም ፕረ/ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ።” ኣብርሃ በላይ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Interview with Media owner Abraha Belay on the war in Ethiopia

Source: Abraha Belay

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Published 6 January 2021 at 1:36pm
Source: SBS

ኣብ ትግራይ ዝኸይድ ብዛዕባ ዘሎ ኲናትን መጻኢ ኣንፈቱን ዝምልከት ምስ ኣካያዲን መስራቲን መርበብ ሓበሬታ ኢትዮ መዲያ ዝተገብረ ቃለ መሕትት ቀዳማይ ክፋል

Published 6 January 2021 at 1:36pm
Source: SBS
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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

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መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

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ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

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“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ