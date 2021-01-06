“ፈደራል መንግስቲን ህወሓትን ናብዚ ኲናት ኽኣትዉ ዝደፍኦም ፕረ/ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ።” ኣብርሃ በላይ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen “ፈደራል መንግስቲን ህወሓትን ናብዚ ኲናት ኽኣትዉ ዝደፍኦም ፕረ/ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ።” ኣብርሃ በላይPlay19:34ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Abraha BelayGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.71MB)Published 6 January 2021 at 1:36pmSource: SBS ኣብ ትግራይ ዝኸይድ ብዛዕባ ዘሎ ኲናትን መጻኢ ኣንፈቱን ዝምልከት ምስ ኣካያዲን መስራቲን መርበብ ሓበሬታ ኢትዮ መዲያ ዝተገብረ ቃለ መሕትት ቀዳማይ ክፋልPublished 6 January 2021 at 1:36pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ