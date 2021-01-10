"ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ጂኦ-ፖለቲካዊ ክስተት’ዩ ዝፍጠር ዘሎ።" ኣብርሃ በላይ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen "ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ጂኦ-ፖለቲካዊ ክስተት’ዩ ዝፍጠር ዘሎ።" ኣብርሃ በላይPlay11:55ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: EBCGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.9MB)Published 10 January 2021 at 1:19pmSource: SBS ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኲናትን ዝስዕብ ዘሎ ምዕባለታት ኣመልኪትና ምስ መስራቲን ኣካያዲን ኢትዮ-መዲያ ኣቶ ኣብርሃ በላይ ናይ ዝገበርናይ ቃለ መሕትት ካልኣይን ናይ መወዳእታን።Published 10 January 2021 at 1:19pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ