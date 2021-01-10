ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

"ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ጂኦ-ፖለቲካዊ ክስተት’ዩ ዝፍጠር ዘሎ።" ኣብርሃ በላይ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Analysis on current Ethiopian situation

Source: EBC

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Published 10 January 2021 at 1:19pm
Source: SBS

ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኲናትን ዝስዕብ ዘሎ ምዕባለታት ኣመልኪትና ምስ መስራቲን ኣካያዲን ኢትዮ-መዲያ ኣቶ ኣብርሃ በላይ ናይ ዝገበርናይ ቃለ መሕትት ካልኣይን ናይ መወዳእታን።

Published 10 January 2021 at 1:19pm
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