ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ቃለ መሕትት ምስ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋልኡል

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Interview SBS Tigrinya

Source: Abrham Tesfaleul

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 24 April 2018 at 9:53am
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages

ብረቡዕ ዕለት 18 ሚያዝያ ኣብ ካፒቶል ሂል ዋሺንግቶን ዲሲ᎓ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቶም ላንቶስ ኮንግረስ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣብ ዝተወደበ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝሰምዕ ንህዝቢ ክፉት ዝዀነ መጋብኣያ ኣዳልዩ ነይሩ። ኣብቲ “ኤርትራ፤ ጠንቂ ቅልውላው ስደት” ብዝብል ቴማ ዝተጋብአ ዘተ᎓ ኣርባዕተ ሰባት ምስክርነቶም ሂቦም ነይሮም። ንሳቶም ጀና ማሶን ላዕለዎይቲ ኣማኻሪት ኣብ ልዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ኣባ ቶማስ ሪሰ ኮሚሽነር ኮሚሽን ውሕሰነት ሃይማኖት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፣ ማሪያ በርነት ዳይረክተር ሁይማትን ራይትስ ዎትች ኣብ ቀርኒን ምብራቕን ኣፍሪቃ፣ ከምኡ’ውን ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘርአ ኤርትራዊ ጋዜጠኛን ዋና ዳይረከተር ፐን ኤርትራን’ዮም ነይሮም። ንሎሚ እምበኣር ነቲ ኣጋጣሚ ዝምልከት ምስ ኣብርሃም ተስፋልኡል ዝገበርናዮ ሓጺር ቃል-መሕትት ናባኹም ነብል።

Published 24 April 2018 at 9:53am
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ