ቃለ መሕትት ምስ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋልኡል

Source: Abrham Tesfaleul
Published 24 April 2018 at 9:53am
By Beyene Semere
Source: SBS
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ብረቡዕ ዕለት 18 ሚያዝያ ኣብ ካፒቶል ሂል ዋሺንግቶን ዲሲ᎓ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቶም ላንቶስ ኮንግረስ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣብ ዝተወደበ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝሰምዕ ንህዝቢ ክፉት ዝዀነ መጋብኣያ ኣዳልዩ ነይሩ። ኣብቲ “ኤርትራ፤ ጠንቂ ቅልውላው ስደት” ብዝብል ቴማ ዝተጋብአ ዘተ᎓ ኣርባዕተ ሰባት ምስክርነቶም ሂቦም ነይሮም። ንሳቶም ጀና ማሶን ላዕለዎይቲ ኣማኻሪት ኣብ ልዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ኣባ ቶማስ ሪሰ ኮሚሽነር ኮሚሽን ውሕሰነት ሃይማኖት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፣ ማሪያ በርነት ዳይረክተር ሁይማትን ራይትስ ዎትች ኣብ ቀርኒን ምብራቕን ኣፍሪቃ፣ ከምኡ’ውን ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘርአ ኤርትራዊ ጋዜጠኛን ዋና ዳይረከተር ፐን ኤርትራን’ዮም ነይሮም። ንሎሚ እምበኣር ነቲ ኣጋጣሚ ዝምልከት ምስ ኣብርሃም ተስፋልኡል ዝገበርናዮ ሓጺር ቃል-መሕትት ናባኹም ነብል።
Published 24 April 2018 at 9:53am
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