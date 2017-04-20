ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ፍሉይ ኣረኣእያ ንዘለዎ ምጭፍላቕ ባህሊ ማዕቢሉ፡ ውጽኢቱ ድማ እዚ ንርእዮ ኮይኑ።” ቀዳማይ ክፋል ቃለ መሕትት ምስ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ

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Andebrhan Weldegiorgis (Beyene)

Andebrhan Weldegiorgis (Beyene) Source: Andebrhan Weldegiorgis (Beyene)

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Published 20 April 2017 at 10:13am, updated 20 April 2017 at 10:26am
By Beyene Semere
Source: SBS
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ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ: ሓደ ካብ መስረቲ ማእከላይ ሽማግለ ህ.ግ.ሕ.ኤ፡ ፕረሲደንት ዩኒቨርስቲ ኣስመራ፡ ኣማሓዳሪ ባንክ ኤርትራ፡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣወሃሃዲ ዓቃብ ሰላም ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ክሳብ ንመንግስቲ ኤርትራ ራሕሪሑ ዝወጽእ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳን እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ በልጂየም ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪን ኣብዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ጉዳያት ኣማካርን እዩ። ኣብ ኣውስትራሊያ ኣብዝጸንሓሉ ምስ ሬድዮ ኤስ.ቢ.ኤስ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ዝገበሮ ቀዳማይ ክፋል ቃለ መሕትት እንሆ።

Published 20 April 2017 at 10:13am, updated 20 April 2017 at 10:26am
By Beyene Semere
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