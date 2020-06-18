ቃለ መሕትት ምስ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ

- ኣብዚ ዘተ፥
- ዝተኸፍለ መስዋእቲ ራህዋ ካብዘየምጽአ፡ ብዛዕባኦም ዝግበር ኩሉ ንመሸቀጢ ፖለቲካ እምበር ትርጉም የብሉን ንዝብሉ፡
- ብዛዕባ ስዉኣት ዝምልከት ናይ መትከልን ተግባርን ሓላፍ ዘላፍ ካብ ምንታይ እዩ፡
- ስዉእ ዝብል ስም ዝወሃቦ ንመን እዩ?
- ህሉው ፖለቲካ ኤርትራን ካልእን
Source: SBS Tigrinya
Published 19 June 2020 at 7:23am
By Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS
ኣብዚ ዘተ፥ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ራህዋ ካብዘየምጽአ፡ ብዛዕባኦም ዝግበር ኩሉ ንመሸቀጢ ፖለቲካ እምበር ትርጉም የብሉን ንዝብሉ፡ ብዛዕባ ስዉኣት ዝምልከት ናይ መትከልን ተግባርን ሓላፍ ዘላፍ ካብ ምንታይ እዩ፡ ስዉእ ዝብል ስም ዝወሃቦ ንመን እዩ? ህሉው ፖለቲካ ኤርትራን ካልእን
Published 19 June 2020 at 7:23am
By Beyene Semere Weldegiorgis
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