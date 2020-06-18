ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ቃለ መሕትት ምስ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Interview with Andebrhan Weldegiorgis

Source: SBS Tigrinya

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Published 19 June 2020 at 7:23am
By Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS

ኣብዚ ዘተ፥ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ራህዋ ካብዘየምጽአ፡ ብዛዕባኦም ዝግበር ኩሉ ንመሸቀጢ ፖለቲካ እምበር ትርጉም የብሉን ንዝብሉ፡ ብዛዕባ ስዉኣት ዝምልከት ናይ መትከልን ተግባርን ሓላፍ ዘላፍ ካብ ምንታይ እዩ፡ ስዉእ ዝብል ስም ዝወሃቦ ንመን እዩ? ህሉው ፖለቲካ ኤርትራን ካልእን

Published 19 June 2020 at 7:23am
By Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS
 

 

  • ኣብዚ ዘተ፥

  • ዝተኸፍለ መስዋእቲ ራህዋ ካብዘየምጽአ፡ ብዛዕባኦም ዝግበር ኩሉ ንመሸቀጢ ፖለቲካ እምበር ትርጉም የብሉን ንዝብሉ፡

  • ብዛዕባ ስዉኣት ዝምልከት ናይ መትከልን ተግባርን ሓላፍ ዘላፍ ካብ ምንታይ እዩ፡

  • ስዉእ ዝብል ስም ዝወሃቦ ንመን እዩ?

  • ህሉው ፖለቲካ ኤርትራን ካልእን

 

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