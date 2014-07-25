ዕላል ምስ ስነጥበባዊ ሃይለሚካኤል ሃይለስላሰ (ሊንጎ)

HaileMichael haileSelasie (Lingo)
Published 26 July 2014 at 5:40am, updated 7 September 2020 at 7:46pm
By Beyene Semere
Source: SBS
ሃይለሚካኤል ሃይለስላሴ ብዚያዳ ኣድነቕቱ በታ ንነዊሕ ቁመቱ እተመልክት ሊንጎ ብእትብል ስጓ ኢዮም ዝፈልጥዎ። ምስ ህግ ከም ተጋዳላይ ኮይኑ ኣብ ሓጸርቲ ልቢ-ወለዳትን ግጥሚ ንደርፍታትን ካልእ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ብምቕራብ ኣብ ህዝብን ተጋደልትን ተፈላጥነትን እኳ እንተነበሮ፡ ስሙ ምስቲ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ህዝቢ ዝገነነ ግና ኣብ ፈስቲቫል ቦለኛ 1991 ኢዩ ነይሩ። ደራሲ መጻሓፍቲ፡ ጸሓፊ ግጥምታት ንደርፊ፡ ኣፋላጢ መድረኽ ሊንጎ ምስ SBS/Tigrinya ጻንሖት ገይሩ ኣሎ። ንስነ ጥበባዊ ስራሓቱ፡ ትዕዝብታቱ ኣብ ፈሲቲቫል ቦለኛ ናይ ትማልን ሎምን ኣዕሊሉ ኣሎ፡ ምሉእ ትሕዝቶኡ ናባኹም ነብሎ።
Published 26 July 2014 at 5:40am, updated 7 September 2020 at 7:46pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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