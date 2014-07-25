ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዕላል ምስ ስነጥበባዊ ሃይለሚካኤል ሃይለስላሰ (ሊንጎ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

HaileMichael haileSelasie (Lingo)

HaileMichael haileSelasie (Lingo)

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 26 July 2014 at 5:40am, updated 7 September 2020 at 7:46pm
By Beyene Semere
Source: SBS

ሃይለሚካኤል ሃይለስላሴ ብዚያዳ ኣድነቕቱ በታ ንነዊሕ ቁመቱ እተመልክት ሊንጎ ብእትብል ስጓ ኢዮም ዝፈልጥዎ። ምስ ህግ ከም ተጋዳላይ ኮይኑ ኣብ ሓጸርቲ ልቢ-ወለዳትን ግጥሚ ንደርፍታትን ካልእ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ብምቕራብ ኣብ ህዝብን ተጋደልትን ተፈላጥነትን እኳ እንተነበሮ፡ ስሙ ምስቲ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ህዝቢ ዝገነነ ግና ኣብ ፈስቲቫል ቦለኛ 1991 ኢዩ ነይሩ። ደራሲ መጻሓፍቲ፡ ጸሓፊ ግጥምታት ንደርፊ፡ ኣፋላጢ መድረኽ ሊንጎ ምስ SBS/Tigrinya ጻንሖት ገይሩ ኣሎ። ንስነ ጥበባዊ ስራሓቱ፡ ትዕዝብታቱ ኣብ ፈሲቲቫል ቦለኛ ናይ ትማልን ሎምን ኣዕሊሉ ኣሎ፡ ምሉእ ትሕዝቶኡ ናባኹም ነብሎ።

Published 26 July 2014 at 5:40am, updated 7 September 2020 at 7:46pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ

FRANCE-ECONOMY-MARKET

ዕዳጋ ምኻድን ምሽማትን ኣብ ፈረንሳ እናቖረርካ ኮይኑ

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ

Homeland Report

'ዝተጋነነ ቅርሕንታዊ ተጻብኦ ኣንጻር ኤርትራ ይዓርግ ኣሎ' ፕረ. ኢሳይያስ; 'ንህወሓት ምጥፋእ ኮነ መሬት ምምላስ ዕላማ መንግስቲ አይነበረን' ኣምባ. ሬድዋን