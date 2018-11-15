ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ቃለ መሕትት ምስ ዶ/ር ብርሃን ኣሕመድ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Interview Tigrinya

Source: SBS Tigrinya

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 15 November 2018 at 12:25pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages

ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መልበርን ብዛዕም ምጥያስን ምስምባርን ኣፍሪቃዊያን ኣውስትራሊያዊያን ኮንፈረንስ ተጌሩ ኔሩ፣ ኣብቲ ዋዕላ ሰብመዚ መንግስቲ ኣውስትራሊያ፣ ወከልቲ ማሕበራትን ተመራመርቲን ጽሑፋትን መደረን ኣቕሪቦም ኔሮ። ዶ'ር ብርሃን ኣሕመድ ካብ ኣወሃሃድቲ ዋዕላ ኮይኑ ብዛዕባ “AFRICAN AUSTRALIANS SETTLEMENT & INTEGRATION 2030: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES CONFERENCE መብርሂ ሂቡ ኣሎ።

Published 15 November 2018 at 12:25pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ