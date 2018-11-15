ቃለ መሕትት ምስ ዶ/ር ብርሃን ኣሕመድ

Source: SBS Tigrinya
Published 15 November 2018 at 12:25pm
By Beyene Semere
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ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መልበርን ብዛዕም ምጥያስን ምስምባርን ኣፍሪቃዊያን ኣውስትራሊያዊያን ኮንፈረንስ ተጌሩ ኔሩ፣ ኣብቲ ዋዕላ ሰብመዚ መንግስቲ ኣውስትራሊያ፣ ወከልቲ ማሕበራትን ተመራመርቲን ጽሑፋትን መደረን ኣቕሪቦም ኔሮ። ዶ'ር ብርሃን ኣሕመድ ካብ ኣወሃሃድቲ ዋዕላ ኮይኑ ብዛዕባ “AFRICAN AUSTRALIANS SETTLEMENT & INTEGRATION 2030: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES CONFERENCE መብርሂ ሂቡ ኣሎ።
Published 15 November 2018 at 12:25pm
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