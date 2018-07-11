ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

"እዚ ነባሪ ሰላም ክፈጥር ዝኽእል ዕድላት ምኽፋቱ ንዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ሕቶ ፍትሕን ዘደንፍዕ'ዩ፡ ክንጥቀመሉ ግን ጻዕርና፡ ተባላሓትነትናን ተዓጻጻፍነትናን ይውስኖ።' ዶር ዳንኤል ረዘነ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Dr Daniel Rezene Mekonnen

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Published 11 July 2018 at 6:36pm, updated 11 July 2018 at 8:14pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ቃለ መሕትት ምስ ዶር ዳንኤል ረዘነ መኮነን ትዕዝብቲ ኣብ'ዚ ቅልጡፍ ምዕባለን ለውጥን ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮ-ኤርትራ ብፍላይ፡ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ዋና ጸሓፊ ው. ሕ. ሃ መበገሲ ምኽንያታት እገዳ እንተተኣልዮም እቲ እገዳ ክለዓል'ዩ ይብል፡ ኢትዮጵያ'ውን ምስ በዓል ጂቡቲን ሶማልያን እገዳ ክጸንዕ ክትማጎት ጸኒሓ ሕጂ ግን ክለዓል ትጠልብ ኣላ፡ ከመይ'ዩ እዚ ዝቃዶ፡ እቲ መስርሕ ከ እንታይ ይመስል፧ ምልዓል እገዳን ንቡር ሰላም ምምላስን ንህዝቢ ኤርትራ ይጠቕሞ ዶ፡ ሕቶታት ደሞክራሲ፡ መሰልን ፍትሕን'ከ መዓስ'ዮም ክሕተቱ፧ እቲ ቃልሲ ኸ እንታይ'ዩ ክመስል፧ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ መኣዲ ሰላም ክምለሳ ብዙሓት ሃገራት ዝተሳተፍኦ ብርቱዕ ጸቕጢ እናተኻይደ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምኽባር ንምንታይ ከም'ኡ ዘይግበር፧

Published 11 July 2018 at 6:36pm, updated 11 July 2018 at 8:14pm
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