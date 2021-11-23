ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen “በዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ብውሕዱ ሓንት ሃገር ዝፍጠረሉን ኢትዮጵያ ብኻልእ መልክዕ ትቕየረሉን ክህሉ’ዩ”Play14:35ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Dr. Mohamed Khier Omer Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.44MB)Published 23 November 2021 at 4:45pmSource: SBS ዶ/ር መሓመድ ኬር ዑመር፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝከይድ ዘሎ ኩናትን ክመጽእ ዝኽእል ኩነታትን ትንታነ ሂቡና ኣሎ፡ ቀዳማይ ክፋሉ ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ።Published 23 November 2021 at 4:45pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ