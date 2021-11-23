ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“በዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ብውሕዱ ሓንት ሃገር ዝፍጠረሉን ኢትዮጵያ ብኻልእ መልክዕ ትቕየረሉን ክህሉ’ዩ”

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Ethiopian crisis and consequences

Dr. Mohamed Khier Omer Source: Supplied

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Published 23 November 2021 at 4:45pm
Source: SBS

ዶ/ር መሓመድ ኬር ዑመር፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝከይድ ዘሎ ኩናትን ክመጽእ ዝኽእል ኩነታትን ትንታነ ሂቡና ኣሎ፡ ቀዳማይ ክፋሉ ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ።

Published 23 November 2021 at 4:45pm
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