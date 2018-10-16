ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ንሰይጣን ከተጥፍእ ኢልካ ንህዝቢ ናብ ሰይጣን ዝቐየረ ቃልሲ እዩ።” ግርማይ ኣድሓኖም

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Interview with Ghirmay AdHanom

Ghirmay AdHanom Abrha Source: SBS Tigrinya

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Published 17 October 2018 at 9:36am
By Beyene Semere
Source: SBS
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ግርማይ ኣድሓኖም ወዲ 5 ዓመት ምስቲ ኣብቲ እዋን ወዲ 7 ዓመት ዝነበረ ሓዉ፡ ካብ ዓዶም ብህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ (ህግሓኤ) ተጨውዮም ኣብ በረኻታት ሳሕል ክዓብዩ ዝተገደዱ እዮም። “ኣበሳ” ናይ ኣቦኦም እቶም ህጻናት ክፍደይዎ ኣብቲ በረኻታት ከርተት ክብሉ ተገይሮም። ብዝወረዶም ስነ ኣእምሮኣዊ ሃስያ ድሕሪ 1991 ምስ ሕብረተሰቦምን ስድራኦምን ስኒት ስኢኖም ኣብ ናይ ጭንቀት ህይወት የሕለውልዉ ኣለዉ። ኣብዚ እዋን ግርማይ ኣብ ኣውስትራሊያ ኣብ ከተማ መልበርን ዝነብር ኮይኑ ሓዉ ግና ናይ ኣእምሮ ጸገም ኣጋጢምዎ ኣበይ ከምዘሎ'ውን ሃለዋቱ ኣይፍለጥን። ግርማይ ኣብዛ ሓዳሽ ሃገሩ ኣውስትራሊያ ኮይኑ ንዝሓለፎ ናይ ሓርጎጽጎጽ ህይወትን ኣብ ህይወቶም ኣትሪፍዎ ዘሎ ስምብራትን ምስ SBS Tigrinya ኣዘንትዩ ኣሎ።

Published 17 October 2018 at 9:36am
By Beyene Semere
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