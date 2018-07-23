ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“በዚ ዝመጸ ሰላም ምኽንያት ፡ ኣብ ኤርትራ ብእምነቶም ተኣሲሮም ካብዘለዉ፡ ዛጊት ዋላ ሓደ ዝተፈትሐ የለን። 19 ኣመንቲ ግና ኣብዚ ቕነ ተኣሲሮም ኣለዉ።” ሃኒባል ዳኒኤል

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Interview Tigrinya

Source: SBS Tigrinya/ Hanibal Daniel

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Published 23 July 2018 at 3:11pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ኣብዚ ዝምዕብል ዘሎ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ምኽንያት እምነቶም ካብ ተኣስሩ ይፍትሑ ኣለዉ ዝብል ብብዙሓት ክጋዋሕ ወሪሑ ኣሎ። እቲ ብቐረባ ነዚ ጉዳይ ዝከታተሎን፡ ኣብ ኤርትራ ብምኽንያት እምነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ክፍትሑ ዝጣበቕ ሃኒባል ዳኒኤል፡ ዘለዎ ጭቡጥ ሓበሬታ ምርኩስ ገይሩ ነቲ ኩነታት ምስ ረዲዮ ኤስ ቢ ኤስ ገሊጹ ኣሎ፡፣

Published 23 July 2018 at 3:11pm
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