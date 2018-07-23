“በዚ ዝመጸ ሰላም ምኽንያት ፡ ኣብ ኤርትራ ብእምነቶም ተኣሲሮም ካብዘለዉ፡ ዛጊት ዋላ ሓደ ዝተፈትሐ የለን። 19 ኣመንቲ ግና ኣብዚ ቕነ ተኣሲሮም ኣለዉ።” ሃኒባል ዳኒኤል
Source: SBS Tigrinya/ Hanibal Daniel
Published 23 July 2018 at 3:11pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
ኣብዚ ዝምዕብል ዘሎ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ምኽንያት እምነቶም ካብ ተኣስሩ ይፍትሑ ኣለዉ ዝብል ብብዙሓት ክጋዋሕ ወሪሑ ኣሎ። እቲ ብቐረባ ነዚ ጉዳይ ዝከታተሎን፡ ኣብ ኤርትራ ብምኽንያት እምነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ክፍትሑ ዝጣበቕ ሃኒባል ዳኒኤል፡ ዘለዎ ጭቡጥ ሓበሬታ ምርኩስ ገይሩ ነቲ ኩነታት ምስ ረዲዮ ኤስ ቢ ኤስ ገሊጹ ኣሎ፡፣
Published 23 July 2018 at 3:11pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share