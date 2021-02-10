ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ኣብዚ ናይ ትግራይ ኲናት ብኽልተ ሓራምዝ ዝርገጹ ዘለዉ ቀዳሞት ግዳያት፡ ስደተኛታት ኤርትራዊያን’ዮም።” ክብረኣብ ይመስገን

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Eritrean Refugees in Ethiopia and Humanitarian accesses.

Source: Kibreab Yimesgen

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Published 10 February 2021 at 4:04pm
Source: SBS

ኣብ ኣርባዕተ መደበር ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ዝነበሩ ኤርትራዊያን ስደተኛታት ኣብቲ ከባቢ ብዘሎ ኲናት ቀዳሞት ግዳያት ናይቲ ኲናት ኮይኖም ኣለዉ። ብዛዕባ’ዞም ስደተኛታት ዘሎ ኲነታትን ክግበር ብዛዕባ ዝኽእል ሓገዛትን ንኣቶ ክብረኣብ ይመስገን ኣዛሪብናዮ ኣለና። ኣቶ ክብረኣብ ይመስገን ነቲ Eritrean Community Connections (ECC) ዝበሃል ትካል ዝመርሕ እዩ። እቲ ትካል ነቶም ኣብ ፈቐዶኡ ዝርከቡ ኤርትራዊያን ናይ ማሕበራዊን ረዲኤታዊን ስነ ኣእምሮኣዊን ደገፍ ብምሃብ ማሕበራዊ ሕውየት ክፍጠር ዝዓዪ ዘይመንግስታዊ ኣብ ዋሽንግቶን ዝቖመ ማሕበር’ዩ። “ኤርትራዊያን ዲያስፖራ ብዛዕባዚ ኩነታት ዝምልከት ንምንታይ ኣብ ሓሸውየ ኮለል ንብል ከምዘለና ንዓይ’ውን ሕቶ’ዩ ዝኾነኒ።”

Published 10 February 2021 at 4:04pm
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