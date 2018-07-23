ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen “ሉኣላዊነት ኤርትራ ብሕጊ እንተተረጋገጸ’ኳ፣ ብድልየት ህዝቢ ኤርትራ ከምዝመጸ ኣምሲልካ ዝቐርብ ሕቶ ኣንድነት ብቐጻሊ ክለዓል እዩ።” መስፍን ሓጎስ (Part 2)Play20:45ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: FacebookGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (38MB)Published 21 July 2018 at 1:06pm, updated 23 July 2018 at 8:25pmBy Beyene SemereSource: SBSAvailable in other languages ኣቶ መስፍን ሓጎስ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ህ.ግ.ሓ.ኤ ዝነበረን ምስቶም ጉጅለ 15 ዝበሃሉ ሰብ-መዚ ኤርትራ ለውጢ ዝጠለቡ ሓደ ኮይኑ፣ ኣብዚ እዋን ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ እዩ። ምስዚ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ዝተኣሳሰር ትንታነ ሂቡና ኣሎ።ካልኣይ ክፋል ናይቲ ቃለ መሕትት ኣብዚ ብምጥዋቕ ክስማዕ ይከኣል እዩ። ኣብዚ ናይ ካልኣይ ክፋል ቃለ መሕትት፣ ከምዝበሃል፡ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝተፈጸመ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒት ክደክምን ክህነጽን ዝነበሮ ታራ ፣ ገለ ተንተንቲ ከምዝብልዎ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንኽቐርብ ጥጡሕ መገዲ ንክኽፈት ዕድል ፈጢሩ ድዩ? ሕቶ ኣንድነትን ወደብ ዓሰብን፡ ተራ ህ.ወ.ሓ.ት. ኣብ ምህናጽን ምዕናውን ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነትን፣ ኣበርክቶኡ ኣብ ደምበ ተቓዉሞን ካልእን…..Published 21 July 2018 at 1:06pm, updated 23 July 2018 at 8:25pmBy Beyene SemereSource: SBSAvailable in other languages LISTEN TO“ኢሳያስ፡ ኣብ ፈለማ 91 ንገለ ካብ ማእከላይ ሽማግለ ህ.ግ. ጸዊዑ፣ ‘ምስ ወያነ(ኢህወደግ) ናይ ሓባር መንግስቲ ከነቕውም ዝብል ጉዳይ ኣሎ፡ ተሰማሚዕና’ውን ኢና።’ ኢሉና ነይሩ።” መስፍን ሓጎስ Pt 1SBS Tigrinya23/07/201819:33 PlayShareLatest podcast episodesቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስርብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ