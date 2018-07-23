ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ሉኣላዊነት ኤርትራ ብሕጊ እንተተረጋገጸ’ኳ፣ ብድልየት ህዝቢ ኤርትራ ከምዝመጸ ኣምሲልካ ዝቐርብ ሕቶ ኣንድነት ብቐጻሊ ክለዓል እዩ።” መስፍን ሓጎስ (Part 2)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Mesfn Hagos

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Published 21 July 2018 at 1:06pm, updated 23 July 2018 at 8:25pm
By Beyene Semere
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ኣቶ መስፍን ሓጎስ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ህ.ግ.ሓ.ኤ ዝነበረን ምስቶም ጉጅለ 15 ዝበሃሉ ሰብ-መዚ ኤርትራ ለውጢ ዝጠለቡ ሓደ ኮይኑ፣ ኣብዚ እዋን ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ እዩ። ምስዚ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ዝተኣሳሰር ትንታነ ሂቡና ኣሎ።ካልኣይ ክፋል ናይቲ ቃለ መሕትት ኣብዚ ብምጥዋቕ ክስማዕ ይከኣል እዩ። ኣብዚ ናይ ካልኣይ ክፋል ቃለ መሕትት፣ ከምዝበሃል፡ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝተፈጸመ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒት ክደክምን ክህነጽን ዝነበሮ ታራ ፣ ገለ ተንተንቲ ከምዝብልዎ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንኽቐርብ ጥጡሕ መገዲ ንክኽፈት ዕድል ፈጢሩ ድዩ? ሕቶ ኣንድነትን ወደብ ዓሰብን፡ ተራ ህ.ወ.ሓ.ት. ኣብ ምህናጽን ምዕናውን ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነትን፣ ኣበርክቶኡ ኣብ ደምበ ተቓዉሞን ካልእን…..

Published 21 July 2018 at 1:06pm, updated 23 July 2018 at 8:25pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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“ኢሳያስ፡ ኣብ ፈለማ 91 ንገለ ካብ ማእከላይ ሽማግለ ህ.ግ. ጸዊዑ፣ ‘ምስ ወያነ(ኢህወደግ) ናይ ሓባር መንግስቲ ከነቕውም ዝብል ጉዳይ ኣሎ፡ ተሰማሚዕና’ውን ኢና።’ ኢሉና ነይሩ።” መስፍን ሓጎስ Pt 1 image

“ኢሳያስ፡ ኣብ ፈለማ 91 ንገለ ካብ ማእከላይ ሽማግለ ህ.ግ. ጸዊዑ፣ ‘ምስ ወያነ(ኢህወደግ) ናይ ሓባር መንግስቲ ከነቕውም ዝብል ጉዳይ ኣሎ፡ ተሰማሚዕና’ውን ኢና።’ ኢሉና ነይሩ።” መስፍን ሓጎስ Pt 1

SBS Tigrinya

23/07/201819:33


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