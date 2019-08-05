ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ኢትዮጵያ በኣህጉራዊ ሕጊ፡ መሰል ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ዘለዋ እያ።” ሜ.ጀነራል ኣበበ ተኽለሃይማኖት

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland Politics

Source: LTv

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 5 August 2019 at 11:38am
Source: SBS
Available in other languages

መጀር ጀነራል ኣበበ ተክለሃይማኖት “የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከየት ወዴት” ከምኡውን “የደህንነት ማስጠንቀቂያ ደወል” ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ መጽሓፍ ዝጸሓፈ እዩ፡ ኤልቲቪ ኣብቲ ንሱ ዝጸሓፎ መጽሓፍ ምርኩስ ጌሩ ቃለ መሕትት ጌሩ ኔሩ። ብፍላይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ወናኒት ቀይሕ ባሕሪ ምዃና ወደብ ክትውንን ሕጋዊ መሰል ከምዘለዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ሕጋዊ ዋንነት ከረጋግጽ ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ። ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ስምምዕ ኣልጀርስ ንኢትዮጵያ ስለዘየርብሕ፡ መንግስቲ ኤርትራውን ፈለማ ስለዝጠሓሶ እቲ ስምምዕ ተቐዲዱ ክድርበን ከምብሓድሽ ዘተ ክግበር ኣለዎ ክብል ገሊጹ ኣሎ።

Published 5 August 2019 at 11:38am
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ