“ኢትዮጵያ በኣህጉራዊ ሕጊ፡ መሰል ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ዘለዋ እያ።” ሜ.ጀነራል ኣበበ ተኽለሃይማኖት

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Published 5 August 2019 at 11:38am
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መጀር ጀነራል ኣበበ ተክለሃይማኖት “የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከየት ወዴት” ከምኡውን “የደህንነት ማስጠንቀቂያ ደወል” ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ መጽሓፍ ዝጸሓፈ እዩ፡ ኤልቲቪ ኣብቲ ንሱ ዝጸሓፎ መጽሓፍ ምርኩስ ጌሩ ቃለ መሕትት ጌሩ ኔሩ። ብፍላይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ወናኒት ቀይሕ ባሕሪ ምዃና ወደብ ክትውንን ሕጋዊ መሰል ከምዘለዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ሕጋዊ ዋንነት ከረጋግጽ ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ። ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ስምምዕ ኣልጀርስ ንኢትዮጵያ ስለዘየርብሕ፡ መንግስቲ ኤርትራውን ፈለማ ስለዝጠሓሶ እቲ ስምምዕ ተቐዲዱ ክድርበን ከምብሓድሽ ዘተ ክግበር ኣለዎ ክብል ገሊጹ ኣሎ።
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