"ንኹሉ ሰብ ኣብ ማእሰርቲ እንተኣእቲኻዮ ሰላም'ዩ ዝኸውን።" ሳልሕ ጋዲ ጆሃር

Saleh Gadi Johar

Credit: Beyene Weldegiorgis

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ቃለ መሕትት ምስ ተንታኒ ፖለቲካ ሳልሕ ጋዲ ጆሃር ብዛዕባ ዝምድናታት ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት፡ ፖሎቲካዊ ኩነታት ኤርትራን ምስኡ ዝተሓሓዝን።

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