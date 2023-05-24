"ንኹሉ ሰብ ኣብ ማእሰርቲ እንተኣእቲኻዮ ሰላም'ዩ ዝኸውን።" ሳልሕ ጋዲ ጆሃር

"ንኹሉ ሰብ ኣብ ማእሰርቲ እንተኣእቲኻዮ ሰላም'ዩ ዝኸውን።" ሳልሕ ጋዲ ጆሃርPlay22:57 Credit: Beyene WeldegiorgisGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (21.29MB) ቃለ መሕትት ምስ ተንታኒ ፖለቲካ ሳልሕ ጋዲ ጆሃር ብዛዕባ ዝምድናታት ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት፡ ፖሎቲካዊ ኩነታት ኤርትራን ምስኡ ዝተሓሓዝን።ShareLatest podcast episodesናትናኤል ተስፋጽዮን ብምኽንያት ጉንፋዕ ካብ ዙር ኢጣልያ ኣቋሪጹ፣ ማንቸስተር ሲቲ ኩዕሶ ከይቀልዐት ሻምፒዮን ኮይና፣ ጸሃይ ገመቹ ኣብ ህንዲ ተዓዊታቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (22 ግንቦት 2023)መበል 32 ዓመት ናጽነት ኤርትራ፣ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ብዝርከቡ ኤርትራውያን ይጽንበል ኣሎ። (ጸብጻብ)ንራሻ ዘግለለ ዋዕላ ሓያላት ሃገራት ኣብ ሀሮሺማ ጃፓን፡ "ንጫይና ከይረሓቕካ፡ ሓደጋታታ ምክልኻል"