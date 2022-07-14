"ዘለዉ ስርዓታት ምስሓለፉ'ውን ናይ ኤርትራን ሶማልን ፍቕሪ ረቂቕን ቀጻሊን እዩ።" ሳልሕ ቓዲ ጆሃር

Saleh Gadi Johar Source: Supplied
Published 14 July 2022 at 9:52pm
Presented by Beyene Semere
Source: SBS
ሓድሽ ፕረሲደንት ሶማልያ ናብ ኤርትራ ምብጻሑን ንክልቲኤን ሃገራት ዘለዎ ትርጉምን እንታይ እዩ፧ ድሕሪ ናብ ሃገሩ ምምላሱ ህዝቢ ሶማል ብፍላይ ድማ ስድራ እቶም ደቀን ክዕስከሩ ናብ ኤርትራ ዝኸዳ እንታይ መልሲ ሒዙሎም’ዩ ዝኸይድ ዘሎ፧ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ፥ ኤርትራን ሶማልን ዝተገብረ ስሉሳዊ ስምምዕ ድሕሪ ምውራድ ፕረሲደንት ፎርማጆ እዚ ሓድሽ መራሒ ሶማሊያ ከበራብሮ ይኽእልዶ፧ ንህዝቢ ክልቲኡ ረብሓኡ እንታይ እዩ፧ ዝብሉን ካልእ ዞባዊ ጽልዋታትን ዝምልከት ምስ ሳልሕ ቓዲ ጆሃር ዝተገብረ ቃለ መሕትት። ኣቶ ሳልሕ ጸሓፊን ተንታኒን ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃን እዩ።
Published 14 July 2022 at 9:52pm
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