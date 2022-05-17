"ጀላል ያሲን ናብ ሓይልታት ምስመጻና ሮል ሞዴልና/ ኣብነትና'ዩ ኔሩ።" ዮሃንስ ጸጋይ

Jelal Yassin and Yohannes Tsegay Source: Supplied
Published 17 May 2022 at 2:00pm, updated 17 May 2022 at 2:18pm
Presented by Beyene Semere
Source: SBS
ጀላል ያሲን ኣበራ፡ ብዙሕ ቋንቋታት ዝፈልጥ፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝዝርግሖም ዘይርከቡ ሰነዳትን ስእሊታትን፡ ኣብ ኲናት ሰሊና ኣፍ ሞት ጥዒሙ ክምለስ ዝገበረ ምሉእ መዓናጥኡ ዘውጽአ መውጋእቲ ዝደሓነ፡ ኣብ ኖርወይ ንነዊሕ ዓመታት ክነብር ድሕሪ ምጽናሕ ዓሪፉ። ብዛዕባኡ ብዙሕ ሰብ ሓዘኑ ይገልጽ ኣሎ። ተጋዳላይ ዯህንስ ጸጋይ ኣብ ሜዳ ወዲ ጋንታኡ ዝነበረ ብፍላይ ኣብቲ ከቢድ መውጋእቲ ጀላል ያሲን ካብቶም ዘልዓልዎን ዝሓከምዎን እዩ ኔሩ። ዝኽሪታቱ ኣካፊሉና ኣሎ።
Published 17 May 2022 at 2:00pm, updated 17 May 2022 at 2:18pm
Presented by Beyene Semere
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