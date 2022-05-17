ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

"ጀላል ያሲን ናብ ሓይልታት ምስመጻና ሮል ሞዴልና/ ኣብነትና'ዩ ኔሩ።" ዮሃንስ ጸጋይ

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Jelal Yassin

Jelal Yassin and Yohannes Tsegay Source: Supplied

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Published 17 May 2022 at 2:00pm, updated 17 May 2022 at 2:18pm
Presented by Beyene Semere
Source: SBS

ጀላል ያሲን ኣበራ፡ ብዙሕ ቋንቋታት ዝፈልጥ፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝዝርግሖም ዘይርከቡ ሰነዳትን ስእሊታትን፡ ኣብ ኲናት ሰሊና ኣፍ ሞት ጥዒሙ ክምለስ ዝገበረ ምሉእ መዓናጥኡ ዘውጽአ መውጋእቲ ዝደሓነ፡ ኣብ ኖርወይ ንነዊሕ ዓመታት ክነብር ድሕሪ ምጽናሕ ዓሪፉ። ብዛዕባኡ ብዙሕ ሰብ ሓዘኑ ይገልጽ ኣሎ። ተጋዳላይ ዯህንስ ጸጋይ ኣብ ሜዳ ወዲ ጋንታኡ ዝነበረ ብፍላይ ኣብቲ ከቢድ መውጋእቲ ጀላል ያሲን ካብቶም ዘልዓልዎን ዝሓከምዎን እዩ ኔሩ። ዝኽሪታቱ ኣካፊሉና ኣሎ።

Published 17 May 2022 at 2:00pm, updated 17 May 2022 at 2:18pm
Presented by Beyene Semere
Source: SBS
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