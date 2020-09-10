ፈተነ ናይ'ቲ ተስፋ ዝተነብረሉ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ደው ምባሉ የሻቅል ድዩ?

Astrazenaca

Source: ABC Australia

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ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ክታበት ኮቪድ-19 ክርከብ ተስፋና ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ኣብጺሑ ዝቐነየ ምርምር ሓደ ካብ’ቶም ወለንተኛታት ተሳተፍቲ ስለዝሓመመ ንግዚኡ ደው ኢሉ’ሎ። እዚ እንታይ ማለት እዩ?

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