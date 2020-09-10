ፈተነ ናይ'ቲ ተስፋ ዝተነብረሉ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ደው ምባሉ የሻቅል ድዩ?Play04:59 Source: ABC AustraliaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.13MB) ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ክታበት ኮቪድ-19 ክርከብ ተስፋና ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ኣብጺሑ ዝቐነየ ምርምር ሓደ ካብ’ቶም ወለንተኛታት ተሳተፍቲ ስለዝሓመመ ንግዚኡ ደው ኢሉ’ሎ። እዚ እንታይ ማለት እዩ?ShareLatest podcast episodesቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (02/02/2023)"እዚ ስልማት ዝለዓለ'ኳ እንተኾነ ድሌት ምሕጋዝ ስለዘለኒ ገና ሰናይ ተግባረይ ክቕጽሎ እየ" - ያሲን ሙሳቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንመራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ነቒፉ (ጸብጻባት)ቅልውላው ክብሪ መነባብሮ ወጻኢታት ናውቲ ትምህርቲ ተወሲኽዎ ንወለዲ የሻቕል