ጣልያን ንዋሕዚ ጀላቡ ስደተኛታት ንምዕጋት ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣዊጃ።

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Credit: AAP

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እቲ ንሹድሽተ ኣዋርሕ ዝጸንዕ ስጉምቲ 5 ሚልዮን ዩሮ ተሰሊዕሎ ዘሎ፡ ኣብ ዉሽጢ ሰለስተ መዓልቲ ልዕሊ 3000 ስደተኛታት ናብ ጥልያን ድሕሪ ምእታዎም እዩ።

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ኣብ ኣምሓራ ዝቐነየ ናዕቢ ሃዲኡ ከም ዘሎ ተገሊጹ።

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ኣታለልቲ መንነትኩም ተጠቒሞም ገንዘብኩም ከይወስዱን ብስምኩም ካልእ ተግባራት ከይፍጽሙን ብኸመይ ትከላኸሉ፧ (ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ)

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"ተርጎምቲ፡ ነቲ መበቆልን ናብቲ ዝትርጎም ቋንቋን ንኽልቲኡ ቋንቋታት ብዝግባእ ከጽንዕዎ ይግባእ።" ዘካርያስ ገሪማ