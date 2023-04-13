ጣልያን ንዋሕዚ ጀላቡ ስደተኛታት ንምዕጋት ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣዊጃ።Play01:58 Credit: AAPGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (1.61MB) እቲ ንሹድሽተ ኣዋርሕ ዝጸንዕ ስጉምቲ 5 ሚልዮን ዩሮ ተሰሊዕሎ ዘሎ፡ ኣብ ዉሽጢ ሰለስተ መዓልቲ ልዕሊ 3000 ስደተኛታት ናብ ጥልያን ድሕሪ ምእታዎም እዩ።ShareLatest podcast episodesኣብ ኣምሓራ ዝቐነየ ናዕቢ ሃዲኡ ከም ዘሎ ተገሊጹ።ቅልውላው እስራኤልን ካብ ኣምሪካ ዝለሓዂ ሰነድንኣታለልቲ መንነትኩም ተጠቒሞም ገንዘብኩም ከይወስዱን ብስምኩም ካልእ ተግባራት ከይፍጽሙን ብኸመይ ትከላኸሉ፧ (ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ)"ተርጎምቲ፡ ነቲ መበቆልን ናብቲ ዝትርጎም ቋንቋን ንኽልቲኡ ቋንቋታት ብዝግባእ ከጽንዕዎ ይግባእ።" ዘካርያስ ገሪማ