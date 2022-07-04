ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ክትዕ፣ ቆይቂ፣ ጸርፊን ነገርን ዘብዝሕ ኣውስትራልያዊ ኮኾብ ቴኒስ ኒክ ኪርዮስ ርእይቶ ሰባት ይመቓቕል

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Nick Kyrgios

Source: AAP

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Published 4 July 2022 at 2:19pm
Source: SBS

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (04/01/2022) * ኣብ ኦሎምፒክስ ቶክዮ ተሰለምቲ ሜዳልያታት ዝነበሩ ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባሬጋን ኡጋንዳውያን ጆሹዋ ቸፕተገይን ጃኮብ ኪፕሊሞን ኣብ ዓቢይ ጉያ እግሪ ሰሜን/ዘ ግሬት ኖርዝ ራን ክሳተፉ’ዮም፣ * ኣብ ቅድድም ብሽግለታ ጂሮ ደል ሜድዮ ብረንታ ናሆም ዘርኣይ ኣብ ዝለዓሉ 10 ተርታታት ክውድእ እንክሎ ነጋሲ ሃይሉ ዝነኣድ መበል 15 ወዲኡ፣ * ኮንፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ/ካፍ ንኢትዮጵያዊት ሊድያ ታፈሰ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ደቀንስትዮ 2022 ዳኛ ጌሩ ከምዝሰመያ ኣፍሊጡ፣ * ኣብ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ብዘርእዮ ባህርያት፣ ዝፈጥሮም ክትዓት፣ ዝፍንዎም ጸርፍታትን ምፍርራሓትን ኣብ ልዕሊ ተጻወቲ፣ ደያኑን ተዓዘብትን ንኣውስትራልያዊ ኮኾብ ኒክ ኪርዮስ ነቐፌታታትን ጸላእቲን የብዝሕሉ፣

Published 4 July 2022 at 2:19pm
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