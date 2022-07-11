"መራሕቲ ሲሪላንካ ካብ ስልጣኖም ክሳብ ዝገድፉ ካብ መንበሪ'ቲ ፕረሲደንትን ቀ/ሚኒስተርን ኣይንወጽእን።" ህዝቢ

People take a look at and a dip in a swimming pool at the President's palace in Colombo, Sri Lanka, Source: EPA
Published 11 July 2022 at 1:58pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Beyene Semere
Source: SBS
ኣብ ሲሪላንካ ብደረጃ ሃገር ህዝባዊ ተቓውሞ ምስ ተላዕለ ፡ ናይ ፕረዚደንት ስሪላንካን ቀዳማይ ሚኒስተሩን ፡ እቲ ናይ ውልቂ መንበሪኦምን በቶም ተቓወምቲ ተወሪሩ ናይቲ ኣብቲ ፕረዚደንታዊ ዝነበረ መሐንበሲ ኣትዮም ሓምቢሶም ። እዚ ቁጥዓ ህዝቢ ዘበገሶ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክልቲኦም ስልጣኖም ከረክቡ ተገዲዶም ኣለዉ። ኣብታ ብቕልውላው እትሕመስ ዘላ ሃገር ድሕሪ ናይ ሓደ መዓልቲ ህዝባዊ ናዕቢ ፕረዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ስሪላንካ ካብ ስልጣኖም ዓልይዎም ኣሎ። እቶም ሰልፈኛታትን ፕረዚደንት ጎታባያ ራጃፓክሳ ዝነበሮ ወግዓዊ መንበሪ ቤት ብሓይሊ ድሕሪ ምዕናው ፡ ነቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ራኒል ዊክረምሚንግሀ ብሓዊ ኣንዲዶሞ። ስሪላንካ ልዕሊ 51 ቢልዮን ዶላር ኣመሪካ ግዳማዊ ዕዳ ተሸሚማ ንህጂ ዘድልዩ መሰረታዊ ቀረባት ክትዕድግ ኣይከኣለትን። ሕጽረት መግቢን ነዳዲን ዝፈጠሮ ቅልውላው መራሕቲ እታ ሃገር ህዝቢ ከጓይዮምን ቤተ መንግስቶም ክውረርን ኪኢሉ ኣሎ። ተቓወምቲ ፖለቲካውያን ፓርትታት ሓድሽ መንግስቲ ንምምስራት ኣኼባ ይገብሩ ኣለው ተቓወምቲ ግን ክልቲኦም ሰባት ብወግዒ ካብ መንግስቲ ብፍቓዶም ክሳብ ዝወጹ ኣይንሓድጎምን ይብሉ ኣለዉ።
Published 11 July 2022 at 1:58pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Beyene Semere
Source: SBS
Share