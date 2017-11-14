ሊባኖስ፡ ዓውዲ መካራፈሲት ዞባዊያን ሓያላት

A poster of outgoing Prime Minister Saad Hariri reads 'We are all Saad', in Beirut, Lebanon Source: AAP
Published 14 November 2017 at 1:01pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ኢራን፡ ሱዕዲ ዓረብን ሰዓብታን፡ ኣስራኤል’ውን ከይተረፈት ናብ ኲናት ዝዕድማሉ ኩነታት ፖለቲካ ሊባኖስ ኣንታይ ክወልድ እዩ? ሕዝቡላህ ስልጣን በይሩት ኣብ ኢዱ እንተተረኪቡ፡ ንተሂራን ዘተርንዕ፣ ንርያድ ዘየቕስን ንየሩሳሌም’ውን ከስግእ ትጽቢት ዝግበረሉዩ፡… ክብደት እቲ ጉዳይ ንዓለም'ውን ኣሰንቢድዋ እዩ ዘሎ። እቲ ኣብ ፈለማ ንእሽቶን ዉሽጣዊ ፖለቲካ ሊባኖስ ዝመስል ዝነበረ፡ ናብ ኩሉ ማእከላይ ምብራቕ ዝዝርጋሕ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ዓለም ከይከውን ኣስጊኡ ይርከብ።
Published 14 November 2017 at 1:01pm
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