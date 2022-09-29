ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (29 መስከረም 2022)

Published 29 September 2022 at 7:27pm
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS
ናይ ሓሙስ 29 መስከረም 2022 ንሓደ ሰዓት ዝጸንሕ መደብ ፖድካስት፥ ብምኽንያት በዓል መስቀል፡ ኣብ ከተማ ብርስቤን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ቅድስት ማርያም ኣገልገልቲ ምስዝኾኑ መንእሰያት ዲያቆናትን መዘምራንን ደጀን ፡ ኣቤልን ዲያና ሃብተን ብዛዕባ ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ ሃይማኖትን ባህሊን፡ ዝገጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሓኦም ዝተገብረ ዕላል። ኣሎና ኣብናይ ቃለ መሕትት መደብና ከነቕርቦ ኢና። ሉኡኽና ዝሰደደልና ጸብጻብ ኣሎ ካብዝሓዞም ኣርእስታት እዞም ዝስዕቡ ይርከብዎ። ቀ/ሚ ኣብይ ካብ ስልጣን እንተሓዲጉ፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣምሪሩ ከም ዝበኽየሉ ተዛሪቡ ተባሂሉ። ፕረዚደንት ሶማልያ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ስራሕ የካይድ ኣሎ ኤርትራዊ-ስዊድናዊ ኣብ ዞባውን ከባብያውን መረጻታት ስዊድን ተዓዊቱ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ መደብና፡ ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ከተምስዩ ንዕድም፡
Published 29 September 2022 at 7:27pm
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