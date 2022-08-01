ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ምሉእ ፈነወ ፖድካስት ኤስቢኤስ ትግርኛ (01/08/2022)Play49:40ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (35.81MB)Published 2 August 2022 at 1:02amSource: SBS ምሉእ ፈነወ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስቢኤስ ትግርኛ ዜናታት ጸብጻብ ዜናታት ልኡኽና ፈስቲቫል ጋርማን ጉዕዞ ናብ ደቀባታዊ ድምጺ ናብ ባይቶ ኣውስትራልያ ቃለመሕትት ምስ ዶክተር ይፍደኣምላክ ተስፋማርያም ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛPublished 2 August 2022 at 1:02amSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ