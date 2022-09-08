ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ፖድካስት (08 መስከረም 2022)

Published 9 September 2022 at 9:43am
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS
ናይ ሓሙስ 8 መስከረም 2022 ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ልኡኽና እዞም ዝስዕቡ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻባት ሰዲዱና ኣሎ፡ አቶ ጌታቸው ረዳ መንግስቲ ኤርትራ ንዓዲግራት ብከቢድ ብረት ደብዲቡ ብ4 ኣንፈት ንውግእ ይዳሎ 'ሎ ኢሎም። ኣቶ የማነ ገ/መስቀል ህወሓት ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ክልውጥ ድሌት ኣለዎ ክብl’ከሎ ፤ ኣቶ ደመቀ መኮነን ድማ ትግራይ ንህወሓት መዐንደሪት ኣይክትከውንን ኢሉ። ካብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሱዳን ወተሃደራዊ ምልመላ ይግበር ከምዝነበረ ዝሕብር ሓበሬታ ከም ዝጸሖ ኮሚሽት ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኲናት ዝምልከት ጠንቁን ሳዕቤናቱን ምስ ክልተ ምሁራን ማለት ምስ ዶ/ር ተስፋማሪያም መሓሪ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ'ውን ምስ ዶ/ር ኣደራጀው ሓድሽ ካብ ካንቤራ ኣውስትራሊያ ዝሃብዎ ትንታነ ቀዳማይ ክፋሉ ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ። ኣብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ፥** ቅቡላትን ዘይቅቡላትን ኣበሃህላታትን ተግባርን ኣብ ኣውስትራሊያ”” ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘዩ ክከውን።
Published 9 September 2022 at 9:43am
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