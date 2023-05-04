ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ፖድካስት (05 ግንቦት 2023)
ሓሙስ 4 ግንቦት 2023 ንሓደ ሰዓት ዝጸንሕ መደብና፥ ኣሜሪካ 'ምሉእ ትግባረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዕቱብ ምክትታል ከም ዘድልዮ ገሊፃ። ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ተመያይጡ ኮሚሽን ስግኣት ሓደጋ ትግራይ ኣብ ምቁራጽ ምብጻሕ ሓገዝ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ምላሽ ሂቡ። ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ምኽባር ሕጊ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ ኣሎ። ምስ ኣምባሳደር ስዊድን ኣብ ኢትዮጵያ ሃንስ ሄኔርክ ሉንዱኬስት ዘትዩ። ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶታትን ዝሓዘ ጸብጻብ ልኡኽና ክቐርብ እዩ። ዶ/ር ሰላም ኪዳነ፡ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ኪኢላ እያ። ኣብቲ ናታ መጽናዕቲ ምርኩስ ብምግባር ናይ ኤርትራዊያን መንእሰያት ኩነተ ኣእምሮን ዘለዎም በሰላ ዝገልጽሉ ዘለዉ ኣገባብን ገሊጻ ኣላ። ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ዝቐርብ ትሕዝቶ እዩ። ምስ ጎረቤት ዘይምስምማዕ ምስ ዝፍጠር ብኸመይ ይፍታሕ፧ ናይ ሎሚ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ኣርእስቲ እዩ። ቀንዲ ነጥቢታት ዜና፡ ** ምክትል መራሒ ሰልፊ ግሪንስ ኣውስትራልያ መህረን ፋሩኪ ፡ ኣብ ልዕሊ መራሒት ዋን ኔሽን ፖሊን ሃንሰን ክሲ መስሪታ። ** ክርምሊን ፡ ዩክረይን ንቭላድሚር ፑቲን ብድሮን ንምቕታል ከም ዝፈተነት ከሲሳ ። ** ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምጭፍላቕ ናፅነት ፕረስ ሎሚ ውን ብፕሬስ ተወቒሰን።
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