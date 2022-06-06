ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት SBS ትግርኛ (06 ሰነ 2022)

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ሎሚ ሰኑይ 6 ሰነ 2022 ብናይ ኣቆጻጽራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን አውስትራሊያ ልክዕ ሰዓት 6 ናይ ሚሸት እዩ፡ ድሕሪ ዜና ዝህልዉና መደባት እዞም ዝስዕቡ እዮም፡ ልኡኽና ካብ ዝለኣኸልና ጸብጻብ ኣርእስታት፦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ከይዕረቕ መንግስቲ ኤርትራ ዕንቅፋት ኮይኑዎ ከም ዝበለ ተሰሚዑ። ኣሜሪካ ብወገና ነቲ ኣብ ሞንጎ መንግስቲ ክልል ትግራይን ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ንዝዕንቅፍ ኣካል ከም ትኹንን ሓቢራ ኣላ። መጠን ዕቤት ሆቴል ቱሪዝም ኢትዮጵያ ብ29 ሚኢታዊት ነክዩ። ክብሪ መነባብሮ ንሂርሉ ኣብዘሎ እዋን፡ ወጻኢታት ናብራ ንምጉዳል ዝሕግዙ ምኽሪታት ዝሓዘ መደብን፡ ዉዕሎ ኩናት ዩክሬን ዝገልጽ ኲናት ዩክሬን ቀጺሉ፡ ድሕሪ ብዙሕ ሳምንታት ኬቭ ተጠቒዓ፡ ዝብል ኣርእስቲ ናይ ዜና ትንታነ ኣለና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ ካልእ ትሕዝቶታትንውን ኣለዉ። ኣርእስታት ዜና፥ ** መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ ኣውስትራሊያ ፒተር ዳተን ፡ ናይ ተቓውሞ/ጽላሎት ካቢነ ሚኒስተራቱ ኣፍሊጡ። ** ኣብ ናይጀርያ ዕጡቓት ኣብ ግዝኣት ኦንዶ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ኣብ እዋን ቅዳሲ ብጃምላ ድሕሪ ምጥቃዖም ፡ ብውሕዱ 50 ሰባት ቐቲሎም ፡
Published 6 June 2022 at 7:20pm
Source: SBS
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