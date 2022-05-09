ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ቀጥታ ፈነወ SBS ትግርኛ (09 ግንቦት 2022)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS Tigrinya News

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Published 9 May 2022 at 7:20pm
Source: SBS

ካብ ኣርእስታት ዜና፥ ** ኣውስትራልያዊያን ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ፡ ንሕሙማት መንሽሮ ደም ፡ ካብ ተጻዋርነት መድሃኒት ዝከላኸል ሓድሽ ሕክምና ብምርካቦም ፡ ንሕሙማት ካንሰር ተስፋ ዝህብ ርኽበት ተባሂሉ ። ** ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰንን መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ ኣንቶኒ ኣልባነስን ኣብቲ ብ 9 ኔትዎርክ እተወደበ ናይ ምርጫ ክትዕ ፡ ንኻልኣይ ግዜ ተራኺቦም ተኻቲዖም። ልኡኽና ዝሰደደልና ጸብጻባት ኣርእስታቶም፥ ኣማኻሪ ፕረዚደንትን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍን ኣቶ የማነ ገብረኣብ፡ ምስ ኤርትራውያን ነበርቲ ጁባን ከባቢኣን ሰሚናር ኣካይዱ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንዝተፈጸመ ምጥፋእ ዓሌት መርትዖታቱ ንምስዋር ኣስከሬናት ይቃጸሉ ኣለዉ ተባሂሉ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠሙ ሃይማኖታዊ ጎንጺታት ብዘይወገናዊ ኣካል ክምርመሩ ሓቲቱ። ቃለ ምሕትት፥ ኣቶ ግርማይ ገብረመድህን ኣብ ማሕበረሰብ ኲንስላንድ ብዘበርከቶ ወለንታዊ ስራሕን ናይ ኮሙዩኒትይ ኣገልግሎትን ብ Afriqueensland ክሽለም በቒዑ ኣሎ። ብዛዕባቲ ዝረኸቦ ሽልማትን ዝገብሮም ንጥፈታትን ኣዕሊሉና ኣሎ።ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ክቐርብዩ። ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ’ውን ቀሪቡ ኣሎ።

Published 9 May 2022 at 7:20pm
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