ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

Published 12 September 2022 at 7:15pm
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS
ናይ ሎሚ ሰኑይ 12 መስከረም 2022 ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ፡ ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ፥ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤን ኣቶ ጌታቸው ረዳን ሰላማዊ ዝርርብ ኲናት ትግራይ ክመርሑ ተመዚዞም። ሕብረት ኣፍሪቃ ብወገኑ መንግስቲ ትግራይ ዘቕረቦ ጻውዒት 'ፍሉይ ዕድል' ብምባል ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡ። ሚንስትሪ ሰላም ኢትዮጵያ ንመጸዋዕታ ሰላም ኲናት ትግራይ ተቓዊምዎ። ብምኽንያት ምውዳእ ዓመት 2014ን ምጅማር ሓድሽ ዓመተ 2015 (ካብ ዘመነ ማርቆስ ናብ ዘመነ ሉቃስ) መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ ኣመሓዳሪ ሃመረ ኖህ ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስትያን ኣደላይድ ደቡብ ኣውስትራሊያ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ። ቃለ መሕትት፥ ምስ ዶ/ር ተስፋማሪያም መሓሪ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ'ውን ምስ ዶ/ር ኣደራጀው ሓድሽ ካብ ካንቤራ ኣውስትራሊያ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ
Published 12 September 2022 at 7:15pm
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